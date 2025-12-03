新北市府3幕僚 擬轉戰議員

新北市長侯友宜任期明年屆滿，「侯家軍」的動向也備受關注，除了現任議員戴湘儀、呂家愷等將力爭連任外，目前在新北市府擔任幕僚、表現成績亮眼的陳柏翰、張珀源、彭康傑也傳有意爭取轉職議員，延續「侯家軍」傳統，繼續替民眾服務。

現年28歲的陳柏翰目前任職新北市府副發言人，畢業於政治大學，曾兩度擔任侯友宜競辦發言人，也曾擔任新北市民政局機要祕書，除了學歷亮眼外，市政、選戰經歷都豐富。

據傳，陳柏翰有意參選新北市第一選區。身為在地淡水人，他也曾在地方服務處擔任助理，如今在地方跑攤時，憑藉擔任發言人累積的優秀口條，給地方民眾留下深刻印象，也贏得不少讚許。

廣告 廣告

畢業於政大研究所的張珀源，目前任職新北市民政局祕書，也曾擔任文化局機要祕書。除市政經歷豐富外，2012年起就在馬英九競辦擔任助理，一路從馬時代到朱立倫、侯友宜都協助競選，打選戰也非常有經驗。

地方傳出張珀源此次有意參選新北市第十一選區，張珀源本人雖未正式表態，但他表示，在新北市服務超過10年，不管過去現在還是未來，在任何位置上，都很樂意持續為新北市民服務。

彭康傑畢業於台北大學研究所，目前也在民政局擔任機要祕書。他曾在立法委員魯明哲辦公室擔任助理，從大學時期就熱衷公共事務，研究所時更投身侯友宜競辦。

年僅28歲的彭康傑出身中壢客家子弟，不排除回鄉參選。他表示，經過不同層次選戰歷練，發覺還有很多地方需要努力，尤其桃園不論是人口、經濟、文化等領域都正在蓬勃發展，希望將不同角度與思維帶回中壢，為故鄉服務。