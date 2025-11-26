新北市府ATM故障延誤退卡 台銀建議遇異常先掛失

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府ATM櫃員機故障延遲吐鈔，讓提款民眾差點損失現金與金融卡；台銀今天表示，這是首度罕見狀況，經查是台銀、跨行與財金公司連線中斷；日後會請客戶先掛失以降低風險。

湯姓民眾21日晚間與親友在市府地下一樓台灣銀行櫃員機提款時，機器故障遲遲無法領錢，且櫃員機也拒絕取消作業退卡，導致金融卡遭「卡」在機器內。

民眾說，客服當下告知，若無法吐鈔、無法退卡，機器會回收；請民眾可安心離開，待24日（星期一）上班後會主動聯繫退還金融卡。未料，隔了10餘分鐘櫃員機斷斷續續啟動提款與吐鈔作業，「幸虧當時並未依客服指示離開現場」，否則現金與金融卡就被其他民眾拿走了。

台灣銀行北府簡易型分行陳姓襄理今天傍晚回應記者詢問表示，這種情形從未發生過，依照正常流程，如果吐鈔、退卡超過30秒未取走，櫃員機會自動安全回收，待清點後還給客戶；此次延遲退卡與吐鈔相當罕見，經緊急請工程師調查，是台銀、金融卡所屬銀行、財金公司等3方，跨行連線斷線導致。

陳襄理說，由於恢復連線後，櫃員機又陸續作業，如果當事人不在現場，「此狀況也很可怕」。經內部檢討，往後類似櫃員機故障狀況，會請民眾先掛失金融卡，避免當事人離開現場產生財產損失的風險。 （編輯：林恕暉）1141126