新北市府X台北大學 警局變身質感選物店？ Z世代為城市提創意解方

本次專題研究聚焦城市永續議題，新北市政府秘書長邱敬斌與同學面對面交流市政。(新北市青年局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

Z世代如何想像城市的永續未來？新北市政府與國立臺北大學公共事務學院於今（22）日首次舉辦「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」成果發表會，展現青年提出創新市政思維。臺北大學不動產與城鄉環境學系9位教授、120位同學共同提案，將閒置警察局活化為文創選物店、倡議設立「都更推動師專法」緩解民辦都更由建商主導的難處等。

新北市政府秘書長邱敬斌更率城鄉局、財政局、經發局、環保局、地政局、文化局、青年局、體育局、都更處、住都中心等單位主管到場交流，與青年面對面溝通、瞭解年輕人的創意思考。

廣告 廣告

邱敬斌表示，新北市為全國人口最多、產業最多元的城市，面對各種都市發展議題，都非常需要跨部門的合作與創新。這次同學們為活動命名為「城續・共協」別具意義，「城續」代表城市永續與承續創新；「共協」則是官學合作的協奏精神，融合年輕觀點，是推動城市政策不可或缺的重要能量。

新北市青年局指出，本次專題研究聚焦城市永續議題，包含社會住宅、都市更新、公辦市地重劃、環境永續、閒置空間活化及大型多功能運動場館最適區位等。其中在「閒置空間活化」上，學生提案將新北市警察局原址改造質感選物店與藝文空間並存的「複合式休閒場館」；在「都市更新」上，提案推動「都更推動師專法」與國家級證照制度，明確界定推動師的法律地位與權責範圍，以避免民辦都更案件，推動師與建商的潛在利益關係導致專業判斷偏差；在「環境永續」上，提案建立綠能回饋社會住宅的會計制度，讓太陽光電設置盈餘專款專用於社會住宅的維護和租金補貼。學生們的提案皆展現青年對制度改革與公共利益的關注。

臺北大學不動產與城鄉環境學系同學，從年輕人視角，以「建置高溫風險地圖導入土地調適策略—以新北市三峽區為例」為城市提解方。(新北市青年局提供)

臺北大學公共事務學院院長陳明燦表示，青年是推動城市前進的力量，感謝新北市政府為青年提供參與公共事務的機會，看到學生們從自己的專長出發，深度研究到提出實際建議方案，非常感動！期待未來與新北市政府有更多合作，能繼續拓展與財政系、行政學系合作參與，讓新北市各項城市發展指標越來越好。

新北市青年局長邱兆梅提到，青年局的角色並不只是「服務青年」，而是協助新北市政府「投資青年」、並「邀請青年」為城市服務，因此青年局持續連結跨領域、跨局處資源，鼓勵青年參與公共事務，培力青年從校園參與到社會與城市參與，讓青年成為提升城市的韌性與前進的能量。

新北市府與國立臺北大學公共事務學院於今日舉辦「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」成果發表會，展現青年提出創新市政思維。(新北市青年局提供)

新北市政府表示，新北市府為持續鼓勵青年參與市政，今年7月特別與臺北大學公共事務學院簽署合作備忘錄，啟動「114年度大專院校參與市政跨領域規劃計畫」，由臺北大學不動產與城鄉環境學系教授挑選實務議題帶領學生分析討論，新北市府則由相關局處參與，提供實務經驗分享。今日不僅是學習成果的展現，更是官學雙方進一步的交流對話。