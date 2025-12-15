新北市愛笑瑜珈協會成果發表笑哈哈

協會失智據點結合奕壽站表演曼丁鼓嘉年華（新北市社會局提供）

記者黃秋儒／新北報導

成立10年的社團法人新北市愛笑瑜珈協會，昨（14）日下午在三重光榮銀髮教育中心舉辦114年度成果發表會。協會目前在新北市承辦4個社區照顧關懷據點和1個失智關懷據點，創辦人王淑芳表示，面對超高齡社會，「愛笑力」不僅有益長輩身心健康，還能延緩失智失能。在成果發表會中，就有愛笑寶貝志工團帶領五股康復之家精神障礙者一起表演，引起現場參與者熱烈掌聲和「喝–喝–哈–哈–哈」的回饋。

愛笑瑜伽是由一位印度家醫科醫師馬丹˙卡塔利亞所創立，風行全世界130多個國家，台灣總笑長陳達誠老師於20年前引進創立，其中，新北市愛笑瑜珈協會由廣播界名人王淑芳（藝名「嫚嬣」）所成立。陳達誠特別參加新北協會成果展，他分享卡塔利亞快樂的3個祕訣：「裝出快樂的樣子」、「跟快樂的人在一起」、「分享快樂給別人」。

新北市愛笑瑜珈協會崇德站表演日本舞（新北市社會局提供）

現任協會理事長黃金柱表示，協會成立愛笑寶貝志工團，10年來在社會局的協助下，動健康八力之一的「愛笑力」，已培訓200多位種子老師，深入各社區據點和機構舉辦1,300場次的活動，帶領長輩透過活動設計，激發快樂、良善與愛的因子，讓長輩生活變得有趣。

三重區長王坤南、中華民國廣播電視節目協會理事長丁文棋、中華金點社區促進聯盟理事長洪禮錝、立委李坤城、三重萬壽里長袁翠蘭等人到場鼓勵。洪禮錝表示，全國有5,150個據點，其中新北就設立了636個，超過10分之1。他鼓勵長輩務必走出來，到社區據點促進身心健康，「好好過日子」。

成果發表會充滿笑聲和歡樂 前排左起洪禮錝、丁文棋、王坤南、王淑芳、陳達誠（新北市社會局提供）

笑名「笑咪咪」的吳惠嫩，和一群愛笑寶貝志工每月2次到五股康復之家，帶領一群精神障礙者一起練習發笑功、七巧手、帶動唱和歌仔戲。2年下來，學員會跟著哈哈大笑，於成果發表會中，在音樂的帶動下，手舞足蹈表演，全場報以熱烈的掌聲和笑聲。

協會4個據點光榮站、崇德站、奕壽站、五谷站分別表演空靈鼓蒼海一聲笑、太極拳、日本舞等，失智據點也結合奕壽站表演曼丁鼓嘉年華，成果發表會充滿笑聲和歡樂。