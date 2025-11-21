新北市托嬰中心爆虐童！托嬰人員遭控「推頭、扯髮」

林姓托育人員遭控涉嫌虐童。（圖／TVBS）

新北市一家托嬰中心驚傳虐童事件！一名托育人員對女童做出推頭、掐臉等多項不當行為，造成女童頭部鈍傷，疑似腦震盪。事發至今已過2年，女童仍有心理陰影，一提到上學就崩潰大哭。雖托育人員僅被判拘役30天，行政裁罰罰6萬元、停職1年，但家長認為判刑過輕，希望二審能重審，給予公平正義。監視器畫面還原驚人真相，讓人怒問：「幼兒的人身安全，社會該如何保障？」但女童家長認為處罰過輕，無法接受，希望二審能重新審視所有證據，給予公平正義。

這起虐童案件發生在兩年前，當事家長將十個月大的女兒送到新北市的托嬰中心後，女童很快開始出現抗拒上學的異常行為。家長表示，只要看到書包或聽到要去上學，女童就會崩潰大哭，喊著「不要不要」，晚上還經常做惡夢哭醒。

家長公布的監視器畫面顯示，在用餐時間，綁著馬尾的林姓托育人員對女童做出多項不當行為。畫面中可見托育人員推孩子的頭部，不僅如此，還雙手掐住女童的臉部導致受傷。家長指出，在短短12分鐘內，托育人員疑似有11項不當行為，包括拉扯女童頭髮，造成女童因疼痛而頭部往後仰並哭泣。

在法庭上，林姓托育人員坦承有壓頭、拍打臉頰等行為，但她解釋這些行為是為了讓小孩好好吃飯，拍掉飯粒。對於用指甲掐女童臉部長達12秒的行為，她辯稱是因為女童臉上有飯粒，想要將其摳掉，並表示這些都是「過失」行為。

然而，當事家長對這樣的解釋和司法處理結果感到不滿。家長認為檢察官和法官並未完整勘驗整個影片過程，就直接相信被告的說詞，認定她只是在「安撫」孩子。一審判決林姓托育人員依傷害罪拘役30天，社會局則裁罰6萬元，並禁止她1年內擔任托嬰中心相關人員。經過兩年的司法程序，家長追求公道卻換來輕判和短期的行政處分，讓他們無法接受。現在，家長希望二審法官能重新審視所有影像證據，正視孩子受到的傷害與長期創傷，思考如何真正保障這些無力反抗的幼兒，以及如何讓施虐者付出足夠的代價。

