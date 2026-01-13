新北市捷運警察隊全新成立 市長侯友宜親赴揭牌

「新北市政府警察局捷運警察隊」1月1日成立，今（13）日舉行成立揭牌與新任隊長布達典禮，市長侯友宜親自到場主持，期勉新任隊長做好各項捷運治安維護工作。

新北市捷運警察隊首任隊長今布達上任市長侯友宜到場。（圖／翻攝畫面）

侯友宜表示，新北市淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌陸續通車，市警局已陸續成立淡海及安環2個捷運警察分隊，現在捷運警察隊也正式成立，將投入上百名警力加強維護捷運及輕軌的安全，並預計在今年三鶯線通車時一併成立三鶯分隊，後續配合各捷運線工程進度，將再陸續成立汐東、土樹及五泰等3個分隊。

新北市成立捷運警察隊員警執勤。（圖／翻攝畫面）

新北市警局表示，捷運警察隊業務除了例行安全維護勤務外，也與台北市及桃園市捷運警察隊及相關單位建立通報機制，遇有任何狀況可即時聯繫互相支援，達成全面性的捷運治安防護網；另持續結合相關單位定期聯合演練各種突發或攻擊狀況，隨時保持危機意識，確保員警遇到狀況能迅速判斷迅速處置將傷害減至最低，並做好危害預防工作。

新北市長侯友宜監交首任捷運隊隊長。（圖翻攝畫面）

新北捷運警察隊首任隊長廖國安警大70期畢業，曾任交通大隊事故處理組長、刑大肅竊組長、汐止偵查隊長及刑大副大隊長，侯友宜說首任隊長的角色至關重要，不僅承載著市民的深切期望，更肩負著未來的治安重任，他肯定其歷練絕對能勝任職務。

