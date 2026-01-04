新北市推動瓶頸打通計畫 改善交通服務品質

新北市府持續推動「瓶頸打通計畫」，其中板橋區四維路至大漢街的瓶頸巷道於近期打通，使道路通行環境變得更順暢。 （新北工務局提供）

為改善市區道路及巷弄瓶頸路口，讓居民不再繞道而行、節省通行時間，提升道路服務品質及救災安全；新北市府持續推動「瓶頸打通計畫」，去年共完成六處瓶頸路口打通，市府工務局規劃多案持續協調中，已確定成案的有鶯歌鳳吉四街及板橋新生街卅四巷打通兩案。

工務局長馮兆麟指出，早期地方多為聚落型態，先有通行使用的道路，未符合現行都市計畫道路寬度，且部分土地權屬為私人所有，進而形成瓶頸路段，造成交通視距不足或人車爭道等問題。

馮兆麟表示，新北市政府一０二年起推動瓶頸打通專案，累計至去年底完成一三八件瓶頸道路改善，計二點二八公里，不僅減少繞道、節省通行時間，也強化交通動線與救災安全。

工務局指出，其中新工處一一四年完成汐止區康寧街四七四巷、新莊區瓊泰路至豐年街一二四巷二十弄、五股區民義路一段十八七號旁計畫道路、板橋區中正路一八三巷、土城區中央路四段一六五巷至中央路四段一二五巷廿五號，及板橋區四維路至大漢街等六處。

新工處指出，府持續推動「瓶頸打通計畫」，因瓶頸案件用地都採協議價購的方式，成案關鍵是地主的配合意願，今年（一一五年）有多案打通計畫仍協調中，已確定成案的有鶯歌鳳吉四街，經費約四千七百萬元，由於地主租約要到七月才到期，預計打通工程在年底可完工；另板橋新生街卅四巷經費約一千二百萬元，已於日前開工，預定二月底可完工。