新北市攜手電商平台 推動在地企業邁向國際市場

2025新北電商學院於今(12)日舉辦「新北電商學院品牌成果展暨國際商機媒合會」，本次活動以「跨境無界，商機無限」為主軸

2025新北電商學院於12日舉辦「新北電商學院品牌成果展暨國際商機媒合會」，本次活動以「跨境無界，商機無限」為主軸，集結亞馬遜全球開店、樂天、Newegg等國際電商平台及多家AI行銷服務商，提供帳戶健檢及多項電商經營技術資源教學，並邀請電商平台代表分享電商操作經驗及致勝秘訣，期盼協助更多新北業者進入跨境電商領域，拓展國際商機。

今(114)年新北電商學院提供「電商培訓系列課程」、進階專案輔導」「電商諮詢輔導」及「國際商機媒合會」4大服務，共295家企業及逾1900人次參與

新北市經發局林芳良專門委員表示，市府從2020年推出新北電商學院，協助新北企業因應科技轉變、疫情發生到近期關稅問題的消費市場轉型，並從國內市場拓展到國際市場，提供全方位協助，至今已輔導超過1,300家業者及逾7,000人次參與，今年由顧問團採教練式一對一輔導，遴選14家企業參與，3個月內總銷售額增加逾700萬元，未來市府也會持續協助業者，串聯在地產業能量與全球市場趨勢，讓新北企業在電商領域更上一層樓。

廣告 廣告

多家電商平台與服務商現場提供帳戶健檢與行銷諮詢，吸引業者熱烈參與

商機媒合會除了有多家電商服務商提供現場媒合之外，另邀請亞馬遜全球開店、綠色光合、RealDigital及戴華國際等講師分享國際趨勢與實戰經驗，包含剖析如何運用AI掌握市場脈動，同時提高行銷資源效益，及如何創立線上品牌、結合實體店面，提高顧客體驗感等。

商機媒合會一對一輔導，協助制定跨境布局策略

經發局補充，今(114)年新北電商學院提供「電商培訓系列課程」、進階專案輔導」「電商諮詢輔導」及「國際商機媒合會」4大服務，共295家企業及逾1900人次參與，企業類別包括傳統產業、商圈店家及個人品牌等，如新北產業園區「奧本電剪」透過電商課程優化，精進官方電商並上架多個國內外電商平台，樹立傳產轉型電商典範。三重「乒夢桌球」也透過這次電商課程，用短影音創造流量及能見度。新莊「展貿科技」運用電商課程所學，架構出商品齊全和功能多元的一站式採購服務；其中「進階專案輔導」透過教練一對一陪跑，協助14家業者成功布局Amazon與Shopify等國際平台，並運用AI廣告、短影音社群行銷或AI營運管理等不同工具，打開市場格局，提高營業銷售數字及知名度。