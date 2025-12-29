新北市收運不再區分生熟 明年1月1日起瀝乾水分丟廚餘桶

cnews204251229a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

因應中央自明年1月1日起，禁止家戶廚餘養豬政策。新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，轄內家戶廚餘自明年1月1日起，無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。

環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運家戶廚餘，分為生、熟廚餘。生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等，多元再利用方式處理；熟廚餘，則作為畜牧場餵養豬隻使用。現因中央政策決定明年起，禁止家戶廚餘作為養豬飼料，隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式。在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後，以焚化方式處理。

環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」，於明年1月1日起生效，以利市民遵從；如屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶的一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定。如有違反規定者，清潔隊得拒收。

環保局也表示，環境部已針對明年1月1日起至12月31日，訂為緩衝期間。除家戶及小吃攤的廚餘，禁止養豬外，以正面表列方式，律定可於緩衝期間，交付畜牧場作為廚餘養豬使用的對象，包括學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關、團膳業者、連鎖便利商店、餐館業、百貨公司、超級市場、連鎖速食店、長期照護機構、食品製造業、飲料製造業、果菜批發市場等。

另於明年緩衝期間，飼養豬隻的畜牧場，須符合裝設AIOT設備、載運車輛裝設GPS、及取得再利用檢核等資格，才可執行廚餘養豬。可交付廚餘養豬的對象業別，可參考環保局官網「因應非洲豬瘟專區」合格廚餘養豬畜牧場，目前有52家申請審核中或清除處理機構資訊進行委託處理。

環保局提醒，落實源頭減量，吃多少煮多少，從日常生活中落實「惜食」行動，避免不必要的浪費，實際減輕環境的負擔；此外，請勿使用來源不明的肉品；另動物骨頭、硬殼、未烹煮的生肉、內臟及其製品均非屬廚餘類別，請民眾使用專用垃圾袋裝妥後，交給垃圾車，以妥善焚化處理。

照片來源：新北市府提供

