▲新北市政府主計處115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報。

【記者 高金次／新北 報導】新北市政府主計處為落實「陽光廉明 行止有方」的透明治理與誠正精神，於今(29)日上午10時召開115年第1次廉政會報暨機關安全維護會報，會中由該處政風室介紹近期修正的廉政相關重要法規、「吹哨者」概念相關研究報告，以深化同仁對廉政理念的認知，亦公開辦理該處114年公職人員財產申報實質審查抽籤作業，並同步執行新北市政府所訂廉政相關抽查作業。處長吳建國表示，陽光法案是廉能治理的重要核心，財產申報義務人均應誠實申報，而擔任公務員身負重任，休假期間若是出國觀光也應恪守相關作業規定，以展現主計處「陽光新北 廉能主計」的組織文化。

▲新北市政府主計處吳建國處長致詞。

本次抽籤及查核過程皆由吳處長親自主持，秉持公平、公正、公開的原則進行。吳處長指出「財產申報 毫釐必錄 舉賢避親 知所進退 出境必詳 行止有方」，對於數字概念精確且嫻熟於透過統計專業掌握重要趨勢的主計處同仁而言，早已融入日常慣行的工作理念之中。

時近農曆春節，吳處長特別預祝主計處同仁在新的一年工作順利，闔家平安、身體健康，也期許大家秉持歷年優良的工作傳統續創佳績，並彰顯主計處端正政風、透明治理及落實陽光法案的決心。（照片記者高金次翻攝）