新北市政府榮獲「內政部113年推動社區治安工作評鑑」全國特優

▲新北市政府獲評「內政部113年推動社區治安工作評鑑」全國「特優」，由警察局長方仰寧代表獻獎。(圖:新北市警察局)

新北市警察局十九日表示，新北市政府為打造安心、安全、安居的居住環境，長期積極投入大量心力、物力推動社區治安營造工作，近期再度榮獲內政部「一一三年推動社區治安工作評鑑」特優獎項之殊榮，該獎項乃結合社區警政、防災社區、婦幼安全等三個面向綜合評定，市府辦理此項工作已連續八年榮獲全國特優，非常難能可貴。

新北市政府推動社區治安營造工作一向不遺餘力，在輔導本市治安社區也大有斬獲，本次新北市土城區金城里、三峽區安溪里等二個里榮獲內政部評定為績優治安社區，顯示新北市治安社區整體營造已具成效，未來將持續擴大社區治安營造工作之經營與推廣，並引導其他社區投入社區治安營造行列。

而面對近來詐騙案件層出不窮，在治安社區經營上，已將打詐工作納為推動重點，並將防詐觀念深入社區每個角落，期能大幅減少被害者，進而達到「治安社區化」之目標，建構起本市整體之社區安全網絡，有效發揮預防犯罪之功能，營造「安心、安全、安康」社區生活環境，建立安居樂業之新北市。