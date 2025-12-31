新北市政府消防局辦理「泰山分隊興建工程」上樑典禮

「泰山分隊興建工程」上樑典禮。(圖:新北市消防局提供)

▲「泰山分隊興建工程」上樑典禮。(圖:新北市消防局提供)

「泰山分隊興建工程」由新北市政府消防局負責興建，由新北市長侯友宜主持動土典禮，施工順利。該案工程於三十一日在工程基地舉行上樑典禮，由副局長蔡武忠、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。

為提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定異地興建地上三層、地下一層的新廳舍，總樓地板面積1,271.09坪(4,201.95平方公尺)，消防局陳崇岳局長表示除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲一一九通報時即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少二十秒的黃金時間。

蔡武忠表示，該工程預計一一五年六月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。