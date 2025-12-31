新北市政府消防局辦理「泰山分隊興建工程」上樑典禮

消防局蔡武忠副局長、義消及與會貴賓上樑儀式大合照。(讀者提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市消防局「泰山分隊興建工程」由消防局負責興建，於去（113）年9月23日由侯友宜市長主持動土典禮，施工順利。本案工程於今（31）日上午9時30分在工程基地舉行上樑典禮，由消防局副局長蔡武忠、義消夥伴，與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證本工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。

新北市消防局指出，為提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定異地興建地上3層、地下1層的新廳舍，總樓地板面積1,271.09坪(4,201.95平方公尺)。消防局陳崇岳局長表示除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報時即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少20秒的黃金時間。

副局長蔡武忠表示，本工程預計115年6月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。