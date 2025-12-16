新北市政府消防局辦理「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」上梁典禮

新北市政府消防局「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」上梁典禮。(圖:新北市消防局提供)

由新北市消防局辦理「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」，於十六日在工程基地舉行上梁典禮，由副局長蔡武忠、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證本工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。

為提升板橋地區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定原地重建地上六層、地下二層的新廳舍，總樓地板面積2,261.92坪(7,477.42平方公尺)，消防局陳崇岳局長表示，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲一一九通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光。

該工程預計一一五年五月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。