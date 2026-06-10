新北市政府端節敬軍 表彰官兵辛勤付出

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記者林普天／新北報導

端午佳節即將來臨，新北市政府今（10）日於市政會議中舉辦端午節慰問國軍活動，市長侯友宜在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，致贈慰問金予國軍單位，表彰官兵長期在地方事務協助及災害防救上的辛勤付出，並致上誠摯感謝與崇高敬意。

此次活動計有國防部資通電軍指揮部、陸軍第6軍團指揮部等共10個單位到場接受慰問。侯友宜逐一將慰勞金贈予各單位代表，感謝國軍長期守護地方安全並積極投入災害防救工作；現場氣氛溫馨融洽，充分展現軍民融合、情誼深厚的良好氛圍。

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侯友宜表示，慰勞活動不僅是對官兵們辛勞的肯定，更是強化軍民合作與互信的良機。國軍為城市穩定與人民安全的堅實保障，市府將持續支持國軍執行各項任務，攜手守護新北家園。侯友宜也特別感謝官兵們的無私奉獻，並祝福大家端午佳節闔家平安、身心康健。

新北市民政局長林耀長指出，每一次颱風來襲之際，國軍動員支援災害搶救及復原工作，去年丹娜絲、鳳凰等颱風在市府災害應變中心成立時，即整備動員轄下部隊全力支援，深受民眾肯定與感謝；此外，今年國軍部隊為因應漢光演習，各項演訓任務不斷進行，相當辛苦，並且在城鎮韌性演習中也肩負重要任務，體現國軍與地方政府攜手合作，共同保護新北家園。

新北市長侯友宜祝福所有官兵佳節愉快、平安順利。(新北市政府提供)