新北市政府警察局榮獲公務人員傑出貢獻團體獎 打詐、防毒、科 偵三冠王實力再獲肯定

114年新北市政府警察局「治安旗艦隊」榮獲傑出團體貢獻獎，得獎人員全體合影留念。（新北市警局刑事警察大隊提供）

記者蔡琇惠／新北報導

考試院於昨（16）日舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，新北市警察局今年榮獲全國公務人員傑出貢獻團體獎，展現市警局團隊在專業、創新及奉獻上的卓越表現，也再次肯定新北警局在全國治安工作上的領導地位。本屆評選由全國各主辦機關共同推薦70名個人及59組團體參與，經過嚴謹審查後，新北市政府警察局憑藉「治安旗艦隊－打擊詐欺、反毒、科偵永續」等多項卓越事蹟，脫穎而出，榮獲傑出貢獻團體獎的殊榮。

新北市警局指出，面對詐欺、毒品與科技犯罪日益猖獗的挑戰，市警局團隊積極重塑打擊犯罪的整體架構，由「詐欺防制辦公室」、「毒品查緝溯源中心」及「科技犯罪偵查隊」三大單位並肩運作，打造治安旗艦隊，展現全方位打擊犯罪的能力與決心。

1、「詐欺防制辦公室」成功為國人遏阻大量詐騙案件及金額，透過挖掘每件詐欺案件的潛在被害人，鼓勵報案並提醒勿再受騙以達及時止損之效能，並以創新宣導方式「百工百業」，提高各行各業領導人強化所屬防詐意識作為，更規劃全國性的「斬金行動」強力掃蕩詐騙集團。

2、「毒品查緝溯源中心」主動出擊多次破獲大型毒品案，以專人、專責加強毒品防制深度與強度，強化打擊毒品的策略布局及查緝力道，除破獲 1,172 塊海洛因磚毒品案，更主動規劃全國性查緝行動「擊落麻毒專案」(掃蕩施用大麻黑數)，全力執行反毒政策，致力打造無毒家園。

3、「新北科偵專責」永續科偵人才培育，落實數位科技偵查與鑑識，屢破大案。針對警專應屆畢業生進行為期一年的專精訓練，培育專業種子人員，復分發至本局 16 個分局，以落實「科技偵查小隊專責化、在地化」，並定期舉辦教育訓練，落實科偵普及化工作。推動科技偵查人員專才專用，運用科技偵查能力及數位鑑識技術，協助獲取關鍵事證並擴大偵破刑案，近期指標性案件，如我國最大求職詐欺拘禁案件「台版柬埔寨」。

新北市警察局強調，感謝各界長期以來的肯定與支持，這份榮耀屬於所有辛勤付出的同仁與關心治安的市民朋友。本局將以此為動力，持續結合專業與創新科技，不斷強化團隊戰力，深化犯罪預防與偵查成效，為新北市打造更安全、幸福的生活環境。