新北市教師會籲市府調降導師授課節數 打造安心學習優質校園

教育的核心應聚焦於「讓孩子安心學習，讓教師專心教學」。新北市教師會與新北教產（七）日呼籲，新北市政府在推動教育政策及資源配置時，應將回歸教育的本質作為首要目標。應重視第一線教師的教學壓力及優化教育環境的迫切需求，從制度與硬體兩方面同步著手改革，優先降低各學習階段導師授課節數，讓承擔班級經營及學生輔導重責的導師有更多時間專注於學生關懷和支持工作，推動融合教育，以切實滿足孩子們的個別差異需求，構建安全、友善且高品質的校園環境。

新北市教師會理事長林松宏指出，目前教育現場教師面臨壓力日益加劇，在現行制度下，「導師授課節數偏高，壓縮了教師實際陪伴與照顧學生的時間」，導致教育品質出現隱憂。同時，班級學生數過多，也使教師難以全面兼顧每位學生的需求。

日前，台北市已宣布調整相關政策，減輕導師授課負擔，以回應第一線教育人員多年的訴求。新北市與台北市同為雙北都會區，面對教育環境品質更高的社會期待；然而，新北市近期卻出現師資短缺問題逐步惡化的警訊。

新北市教師會嚴正呼籲，新北市政府及教育局應正視此趨勢，立即研擬並執行調降導師授課節數的政策，並且逐年降低國小新生班級人數，將更多時間交還給導師。如此一來，不僅可讓教師集中精力於學生學習支持及班級經營，還能穩定教育現場的人力資源配置。

除了教學負擔外，行政工作長期佔據教師大量時間，同樣是影響教育品質的重要因素之一。新北市教師會再次強調，行政減量不能僅流於口號，而應切實檢視各項重複性報表、評鑑及臨時性行政需求，從源頭解決問題。主張全面落實「能簡化則簡化、能整合則整合」，避免教育現場淹沒在繁瑣的非教學事務中。

新北教產副理事長蔡淑遠表示，在優化教育環境的工作中，即便新北市財政資源相較台北市有限，也必須優先著手處理減輕教育人員工作壓力及環境的優化，以保障教育體系健康運作。