新北市教育局攜手臺師大 培育未具證教師注入新能量
（記者陳志仁／新北報導）面對全台教師短缺挑戰，新北市政府教育局率先全國，11月起攜手國立臺灣師範大學教育學院，開設「114學年度國民中小學未具教師證之代理代課教師教學專業培育工作坊」，系統化培育新世代教師。
教育局表示，課程結合「有效溝通」、「教學專業」、「入班備觀議課」、「寒假回流」，及「實戰課程」五大模組，協助有志教育者深化親師生互動與教學實務能力，達成「無縫接軌、順利成師」目標。
教育局局長張明文強調，培育優質教師是教育永續根本，本次課程以實務導向與AI科技應用為核心，透過情境模擬與專業授證機制，教師可即學即用，通過標準者將獲得修業證明，並登錄教育局人力資源庫，成為未來甄選的重要參考；這不僅完善教師培力體系，也為新北教育儲備兼具專業力與行動力的生力軍。
福營國中校長楊尚青指出，課程讓教師學會以提問引導學生思考，掌握班級經營關鍵策略；育林國中校長馮宜欣則說，培訓有助教師定位自我，「成為教育者的信念，是希望學生因我們而變得更好！」達觀國中小主任楊心茹補充，課程讓暫代教師將熱情轉化為方法、努力化為習慣，使班級更穩定、教學更有溫度。
參與工作坊教師認為，課程兼具理論與實務操作，幫助他們掌握最新教育議題，開拓視野，也增強投入教育現場的信心；教育局表示，本次培訓不僅建立制度化支持，也成為招募優秀師資的重要管道，首期已有近50名教師參訓，後續將持續擴大，補足各學科與偏鄉師資缺口，並以「AI＋教育」、「制度＋溫度」雙軸推動教師專業成長，讓教師與學生共同成長、相互發光。
