新北市新店區光明街生一起交通事故 三人均受傷待調查釐清

記者黃秋儒／新北報導

新北市新店區光明街123號前路口14日16時48分發生一起交通事故，新店警分局接獲報案後立即派遣交通分隊及轄區派出所到場，查經了解為高姓男子（21歲）騎乘普重機車沿光明街往新店方向跨越分向限制線駛入對向車道行駛至肇事地點，與行人范女（65歲）徒步穿越路口時發生碰撞，機車倒地後滑行再與對向由廖男（57歲）騎乘普重機車碰撞。

新店警分局表示，二輛機車受損，三方當事人均受傷，高男四肢擦挫傷，行人范女全身多處擦挫傷，另一名機車騎士廖男左小腿疼痛。高男及范女二人由救護車送往新店耕莘醫院治療，廖男傷勢輕微未就醫。經查機車騎士均無酒駕情事，詳細肇事原因仍待調查釐清。