新北市新莊區雙鳳里辦理自主防災社區實作演練 增進社區面對災害應變量能

▲演練前講師說明本次演練境況任務。

【記者 高鐿玲／新北 報導】為提升土石流及大規模崩塌自主防災社區的應變能力，昨（27）日農業部農村發展及水土保持署攜手新北市政府、新莊區公所、丹鳳派出所、雙鳳里土石流防災專員、雙鳳里發展協會及防災組織成員等多單位力量，共同驗證災時通報、疏散、接駁與避難收容的整體運作。此次演練除著重災情判斷與指揮協調，更特別強化「長照體系」與「公所運輸量能」的整合，讓實作演練情境更貼近真實災害情況。

▲身心障礙者疏散撤離情形。

長照專車投入防災宣導 落實社區保全戶守護

當農村水保署發布土石流及大規模崩塌警戒時，雙鳳里保全住戶須配合地方政府執行預防性疏散撤離。為提升里內自主防災整備與應變能力，本次演練以極端降雨為情境，強化里民對災害發生前、中、後完整流程的熟悉程度，同時也檢視雙鳳里與新莊區公所的協作機制與資源整合量能。當發布土石流與大規模崩塌黃色警戒時，里長立即透過廣播與電話通知保全住戶提高警覺，並由自主防災成員展開巡查、雨量觀測與警戒區域監控。雙鳳里特別納入「長照專車」協助防災宣導的設計，並利用社區長照交通服務，向長者、行動不便者及獨居住戶說明警戒時需注意事項、聯絡方式與協助流程，示範如何將長照交通資源轉化為災時守護力量。此作法也能降低弱勢族群在災中因「資訊落差」而延遲撤離的風險，使長照服務真正成為社區防災的一環。當雨量達警戒值，提升至紅色警戒後，隨即啟動疏散避難作業，公所同步出動中巴協助接送，模擬土石流來臨時的撤離作業。透過長照專車接送保全住戶從集合地點前往避難場所，讓居民熟悉實際撤離流程，同時檢視動線規劃、上車動作、點名確認及回報程序是否順暢，展現雙鳳里自主防災與公所互助的實際行動力。

▲收容班協助保全住戶登記作業。

強化自主防災社區的夥伴角色 提升區域防災韌性

農村水保署表示，這次雙鳳里實作演練，不只是熟悉應變流程，而是真正檢驗社區和公部門在緊急狀況下能不能「互相接得上」。演練過程中，里內防災組織展現出從警戒發布、逐戶通知，到協助長者和行動不便者撤離的實務能力，同時投入社區長照量能，讓保全住戶能夠得到妥善的照顧，把平常累積的默契具體呈現出來，也讓大家更清楚在真正災害來時，每個人的角色和步驟是什麼。未來面對更頻繁的極端氣候，農村水保署也會持續和社區合作，透過防災教育、裝備補強、跨單位合作等方式，讓自主防災變成社區的日常習慣，攜手打造一個更安全、也更能應對環境變遷挑戰的居住環境。（照片農村水保署提供）