新北市最新民調！ 李四川「三腳督、對決蘇巧慧」都領先

聚焦新北市，最新民調曝光，假如藍白合推李四川對決民進黨的蘇巧慧，就算出現三腳督的局面，李四川目前的民調暫居領先！以45.8%支持度領先蘇巧慧的36%支持度，而就算出現三腳督局面，李四川仍以34.2%支持度居冠，顯示目前可能參選人中，李四川最具競爭力。

2026新北選戰，藍營誰出戰李四川，劉和然尚待協調，尤其藍白能否成功整合最強棒，備受各界關注，而最新民調曝光。假如藍白合推李四川對上蘇巧慧，李四川以45.8%支持度領先蘇巧慧9.8個百分點。若藍白合推劉和然或是黃國昌對決蘇巧慧，結果翻轉成蘇巧慧勝出。顯示新北市長藍白合，李四川出戰成唯一勝選劇本，另外假設李四川、蘇巧慧、黃國昌呈現三腳督情況，同樣也是李四川以34.2%支持度領先。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「民調都是參考，所以我會認真的持續我現在的狀態，就是把長跑當短跑衝刺，認真的爭取更多新北市民的認同。」

新北市長侯友宜：「我們會按照我們既有的節奏，找出最適當的人來承擔，讓我們新北市的市政能夠不斷延續下去。」

新北市議員（國）江怡臻：「就我了解的，因為市黨部其實也很積極在協調，包含市長，包含議長。」

國民黨兩強相爭，到底誰能接棒，侯友宜順利出戰，預計協調順利，農曆年前就會有結果出爐。

