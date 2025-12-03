新北市板橋國中60週年校慶 12/6園遊會與社區同慶再抽紀念禮

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋國中創校即將滿60週年，板橋國中校長彭怡婷表示，校方將於明(5)日起連續2天舉行「璀璨六十、永續綻放」系列校慶活動，規劃運動會、校史光影展、SDGs成果發表與藝才展演等節目，6日的環保園遊會則邀請親子、校友、社區一起參與，粉專「FB板橋國中讚」也規劃慶祝活動，即日起至12月6日，到粉專按讚、分享、留言「祝板中生日快樂」並標註兩位朋友，即有機會獲得紀念禮品。

板橋國中校內建置新北市旗艦型非營利幼兒園「新月幼兒園」，彭怡婷說，校慶將於5日早上8點30分登場，由板中管樂團精彩揭開序幕，並有武術隊及新月幼兒園幼生帶來演出，典禮也邀請退休師長回娘家、傑出校友表揚等活動，並結合在地社區與跨領域課程展出。

彭怡婷表示，6日則從早上9點45分起至下午1點舉行園遊會，全面開放參與，今年以「環保減塑」為主軸，活動不提供免洗餐具、鼓勵自備環保餐具，以行動落實永續教育，班級、志工及家長會將共同設攤，並推廣友善環境飲食；10點於校內德馨樓中庭登場 「Super Idol 師生藝才表演」，以歌唱、舞蹈、樂器與創意表演展現學生青春能量。

家長會長鄭丞鈞、校友會理事長胡菽玲說，肯定學校為孩子打造多元、安心且富有教育意義的學習舞台，開心與學校一起迎接60週年，校友會將持續支持母校迎向下一個更璀璨的十年。

