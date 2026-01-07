新北市榮獲第28屆國家生技醫療品質獎暨SNQ國家品質標章（公益服務類）肯定

新北市榮獲第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章（新北市衛生局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府長期致力於推動失智友善與在地老化並行的照顧政策，由市府跨局處共同推動的「平溪不老長智村」，今（7）日榮獲「第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章－公益服務類」認證，充分展現新北市在失智症照護、社區營造及制度化治理上的具體成果，獲得國家級品質肯定。

衛生局長陳潤秋指出，截至114年12月底，依盛行率推估新北市失智人口已逾6萬人，為全國失智人口最多的縣市。面對快速成長的照顧需求，市府由府層級統籌整合衛生、社政、民政等跨局處資源，建構失智症整合照護與社區支持體系，透過明確分工、制度化管理及定期檢核機制，確保政策推動一致性與服務品質，持續強化失智者及其家庭的在地生活支持。

陳潤秋表示，「平溪不老長智村」位於高齡化程度居全國前段的平溪區，市府因應偏鄉醫療可近性不足及資源分散等挑戰，以社區為核心的失智友善示範模式，結合在地居民、商家、志工與專業服務體系，將照顧支持融入日常生活場域，協助失智者在熟悉的社區中持續生活，兼顧尊嚴、自主與安全，已成為全國具指標性的失智友善社區案例。

陳潤秋提到，新北市更於112年擴大推動板橋區失智友善社區，並自114年起全面啟動29個行政區，廣邀公私部門加入失智友善守護站行列，目前全市已累計建置約5,500家失智友善守護站，逐步形塑涵蓋全市的失智友善支持網絡。

衛生局高齡長期照顧處處長林惠萍補充說明，未來將持續深化醫療與長照服務布建，強化公共識能推廣與友善環境營造，推動更多具可複製性與可擴散性的社區照顧模式，讓失智者及其家庭能夠在地安老、安心生活，穩健邁向失智友善與世代共融的永續城市。