新北市榮獲「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定

記者林普天／新北報導

長期推動低碳運輸， 新北市政府交通局持續建構安全、便利且永續的綠色交通環境，從全面升級公共自行車系統，到打造全國首創的通勤綠廊，逐步形成兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，再榮獲第2屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定；新北市交通局今（4）日與市長侯友宜分享推動永續交通的榮耀。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部指導，臺北市交通文教基金會與臺灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，表揚交通運輸相關企業與機構在環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）三大面向卓越實踐，並鼓勵各界攜手投入淨零轉型，共創永續未來。

新北市交通局長鍾鳴時指出，新北市YouBike公共自行車已全面升級2.0系統，並去(114)年3月恢復前30分鐘免費後，使用人次大幅成長，在去年底累計騎乘人次突破3億人，全市租賃站更達1,500站更遍及全市29區。另自今年元旦起，公共自行車傷害保險全面納保，進一步保障使用者權益，使YouBike成為市民短程移動與日常生活中不可或缺的綠色交通工具。

因應通勤需求與觀光人潮持續成長，新北市更導入YouBike2.0E電輔車，並將在今年投入1億元、增購2,300輛公共自行車，同時導入更智慧化的調度管理機制，提升整體營運效率和服務品質。

交通局說，未來將持續以永續發展為核心，深化低碳運輸政策，推動多元、便捷且安全的綠色交通服務，提升市民生活品質，並朝向國際永續城市典範穩健邁進。

新北市交通局與市長侯友宜分享推動永續交通的榮耀。(新北市交通局提供)