「新北市模範飼主」暴打飆罵15歲老柯基 動保處急發聲：撤銷頭銜

對柯基犬施暴的詹姓男子（紅圈處）曾獲新北市副市長劉和然頒發「金飯碗」表揚其為模範飼主。（翻攝自新北市動保處）

一名詹姓男子自己在網路上分享暴打飆罵15歲老柯基，影片遭瘋傳後炎上，眾人紛紛肉搜出其真實身分，更發現他曾在2023年獲頒新北市模範飼主！對此新北市動保處今（12日）連忙發聲表示，詹男已搬到台北市，已連繫台北市動保處進行裁罰處置，並將撤銷其頭銜。

為何暴打老柯基？ 驚動議員立委關切

Threads上昨（11日）晚瘋傳一段影片，一隻15歲的柯基犬疑似因為亂尿尿，遭男飼主丟東西、用棍棒揮打，還疑用腳踹，同時飆罵牠「去死」，更自己在網路發文稱「誰要養？送他，不然我就把它安樂死。」

原來這段影片出自飼主詹男之手，他親自拍下打狗的影片並分享到網路上，掀起輿論撻伐。有人懷疑他的精神狀況，擔心狗狗受到傷害，就連立委郭昱晴和議員陳宥丞、柳采葳等人也都現身留言表示關心。

曾獲模範飼主的詹姓男子涉嫌虐待動物躍上新聞版面。（新北動保處／翻攝自Threads）

施暴飼主真實身分？ 公司總部急忙發聲

有網友肉搜到詹男是台北市一家連鎖手搖飲品牌「茶聚」的某家加盟店負責人，怒喊抵制、到該店的Google頁面灌負評，逼得茶聚總部也急忙發聲切割，強調暴力零容忍，暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限並啟動調查。

竟曾獲得模範飼主？ 稱會帶狗出國玩

此外更有人發現，詹男曾在2023年12月獲得新北市副市長劉和然頒發的「金飯碗」，以模範飼主身分被表揚！根據新北市動保處當時的新聞，因為這些飼主飼養毛寶貝年齡達10歲以上，且無間斷每年帶毛寶貝前往動物醫院施打狂犬病疫苗。

詹男當時分享表示，他的柯基「秋刀魚」是家庭的一員，為了守護牠的健康，牠會為牠刷牙、保護口腔健康，還會親自下廚把關飲食，把狗狗當成孩子照顧，甚至還會帶「秋刀魚」出國玩。

詹男榮獲新北市模範飼主，當時還曾說自己會帶狗出國玩，怎料如今態度竟出現如此重大轉變。（翻攝自新北市動保處）

模範飼主竟暴虐狗 新北市動保處說話了

怎料昔日的模範飼主如今竟因為涉嫌虐待動物而躍上新聞版面，新北市動保處今回應說明，詹男已在1年前搬到台北市，因此已聯絡台北市動保處對他進行家訪裁罰處置，確保動物安全；針對他2023年被表揚其寵物連續10年都有施打狂犬病疫苗、絕育及晶片，已撤銷他的頭銜。

台北市動保處也在接獲檢舉後派員前往了解，經查該柯基犬已由詹男友人帶離安置，動保員將帶柯基犬到動物醫院檢查是否受傷等情況，並連繫詹男陳述意見，後續將違反《動物保護法》進行處置。

