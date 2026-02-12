新北市樹林之美新春嘉年華燈會 樹林警加強周邊交通疏導

樹林警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

「2026新北市樹林之美新春嘉年華燈會」暨樹林鎮南宮點燈祈福活動，於昨（11）日下午4時起登場，現場陸續湧入參與人潮，樹林警分局提醒用路人留意周邊交通狀況，並配合相關交通疏導與管制措施，以確保活動順利進行及交通安全。

樹林警分局表示，樹林警方已於活動會場及周邊重要路口部署警力與義交人員實施交通疏導與管制措施，請用路人行經該路(段)口時，務必配合現場員警、義交人員的指揮及交通號誌行駛。警方呼籲，欲前來參與活動的民眾，多加利用大眾運輸工具，以減少交通負擔；自行駕車者，請將車輛停放於附近合法停車場(例如保安立體停車場、長壽公園停車場)或依現場引導停放於指定停車區，切勿違規停車或併排停車，以免影響交通動線與行車安全。

樹林警分局提到，樹林警方還於活動現場也藉機向參與民眾進行春節連假交通替代路線規劃及交通安全宣導，提醒欲出遊的民眾出發前可收聽警廣並利用高速公路1968App，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段；如發現嚴重壅塞或發生交通事故情形，可撥打110或警廣專線0800-000123通報，警方將立即派員疏處。

樹林警分局長王子雄表示，春節連假期間交通疏運著重於維持交通順暢，樹林警分局將持續精進各項交通疏導作為，「2026新北市樹林之美新春嘉年華燈會」暨樹林鎮南宮點燈祈福活動，感謝參與民眾配合樹林警分局相關交通疏導與管制措施，讓燈會活動在熱鬧、平安的氣氛中順利圓滿結束。