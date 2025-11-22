新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)

台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結

華視影音 ・ 9 小時前