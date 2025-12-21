新北市機車商業同業公會永和分會、大中華記協辦理捐血活動

（記者林富貴／新北市報導）新北市機車商業同業公會永和分會、大中華記者友好交流協會、新北市記者友好交流協會、立法委員林德福，今（21）日在永和國父紀念館旁辦理捐血一袋、救人一命～捐血公益活動。

圖／大中華記者友好交流協會 提供

永和分會黃萬益分會長表示，在他任內已辦理13次捐血活動，每次都吸引不少人捐出熱血，非常感謝林德福委員及記者友好交流協會及各界支持，還有永和區公所劉素芬主任秘書也代表區長周慶珍到場關心，讓捐血活動能順利圓滿。

圖／大中華記者友好交流協會 提供

記者友好交流協會理事長林富貴說，近幾年都有協辦該公會辦理的捐血活動，非常感謝大家對捐血活動的支持，未來也會持續辦理各項公益活動。今日適逢冬至，祝福大家冬至愉快。

廣告 廣告

圖／大中華記者友好交流協會 提供

更多引新聞報導

北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

北市誠品南西再現事故！悼念現場旁傳公車撞機車 騎士倒地送醫

