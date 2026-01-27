新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！

新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！

（★小提醒：因花期易受天候不可抗力因素影響，實際請依現場為主，敬請把握賞花期前往！）

1.淡水天元宮

新北市「2026花見櫻花季」將於1/29～2/11在淡水天元宮登場，預計1月底後山三色櫻會陸續綻開2～3成，2月初至2月中會逐步滿開。今年首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中。

◆活動時間：2026/1/29～2/11，主活動1/31早上9:30

◆活動地點：淡水天元宮

◆活動網址：2026花見櫻花季網站

◆交通資訊：（交通管制資訊尚未公布）

◎大眾運輸：淡水捷運站→搭乘淡水客運往北新莊方向之班車866、875、876、877 →天元宮站下車即可抵達

◎自行開車：紅樹林捷運站→接右側台2線，至北新路右轉→續行5分鐘即可到達無極天元宮

淡水天元宮櫻花（圖片來源：Getty Creative）

2.汐止康誥坑溪文化櫻花季

由汐止區公所辦理的「文化櫻花季」從1月17日起至2月22日止，現場有攝影比賽、農夫市集，每天傍晚17:30起至晚上22:00，每到花季沿著河畔綻放桃紅色花海，夜間繽紛燈光投射下，還有「溪澗夜櫻」夢幻景致可以欣賞。

◆活動時間：2026/1/17～2/22，主活動1/31早上9:30

◆活動地點：汐止區文化里康誥坑溪櫻花步道

◆活動網址：汐止區公所官網、汐止區公所粉專

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

台鐵汐科站北站下車步行約500公尺

公車589、675、678、823、907、951、1031、F901、F915、藍15可達

◎自行開車：中山高下汐止交流道接大同路，轉南興街直行至新台五路即可；北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。

汐止康誥坑溪文化櫻花季（圖片來源：汐止區公所）

3.石碇櫻粉森呼吸

石碇區為新北市的賞櫻勝地之一，其中二格公園坐落於石碇區北宜路四段30號(靠北宜公路23k處)，附近的北宜公路、二格路即是櫻花盛放的熱門地點，沿著二格路至二格山登山步道，可以欣賞繽紛綻放的櫻花步道。

◆活動時間：2026/2/27

◆活動地點：石碇老街、二格公園、二格步道

◆活動網址：石碇區公所官網、石碇區公所粉專

◆交通資訊：

◎大眾運輸：捷運新店站(新店路)轉搭綠12公車、捷運景美站轉搭666號公車

◎自行開車：從新店北宜公路起算約23公里處二格公園前行200公尺右轉二格路即可抵達

4.淡水2026滬尾健康大步走暨親子嘉年華

來滬尾櫻花大道賞櫻不用再塞車人擠人，隨著淡水輕軌的通車，於淡金鄧公站下車步行約100公尺，眼前即是綿延4公里長的櫻花隧道，沿著北四線公路兩旁種植的櫻花行道樹，年節期間正是花開最美的時刻，整片整片山櫻桃紅甚是夢幻。

◆活動時間：2026/2/27

◆活動地點：普學禪寺→滬尾櫻花大道→三空泉湧泉口

◆活動網址：淡水區公所官網、淡水區公所粉專

◆交通資訊：

捷運淡水站，沿學府路方向步行500公尺

淡水輕軌淡金鄧公站下車步行約100公尺

公車594、F101樹興、F101坪頂、紅28直達車於鄧公國小站下車即可到達

5.2026年花見櫻花季-金山櫻花健走

◆活動時間：2026/3/7

◆活動地點：中山溫泉公園-民生路-公園路-獅頭山(風景區)，約3公里

◆活動網址：金山區公所官網、金山區公所粉專

◆交通資訊：詳見金山區公所官網公告

◆備註：

中山溫泉公園鄰近金山老街、櫻花公園、金包里公共浴室及慈護宮

中山溫泉公園泡腳池開放時間：上午8:00～下午17:00(為確保公共衛生、週一例行性消毒，暫停使用)

6.坪林大林里

坪林區大林里「新北第一櫻」已盛開了，想欣賞坪林這株具指標性的櫻花，只要沿著廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，就能夠發現櫻花的身影。

◆交通資訊：

◎大眾運輸：可從新店捷運站搭乘923公車至坪林國中站，再轉搭[新巴士]F723 、F723 於「第五產銷班站」下車，往大林橋方向走路約10分鐘即可抵達

◎自行開車：國道五號下坪林交流道，接台9線往宜蘭38.9k處經過「協德宮牌樓」約1.4公里即可抵達

7.新店陽光運動公園

新店陽光運動公園種植許多河津櫻，櫻花綻放時漫步在全長約1公里的粉紅步道，非常夢幻，而且交通方便，也很適合全家出遊，是都會區賞櫻的好選擇。

◆交通資訊：

◎大眾運輸：捷運小碧潭站步行約20分鐘，或轉乘安坑輕軌至「A7陽光運動公園」站步行約10分鐘

◎自行開車：國道三號新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路即可到達陽光運動園區

8.新店花園新城

位於新烏路上依山而築的「花園新城」社區，每年約1月底至2月中旬，新城大道的兩側斜坡會爆開成片淡粉色櫻花海，是知名的「櫻花公路」，以寒櫻（近似富士櫻）為主，一路綿延數十公尺。距離不遠的屈尺公園也有櫻花，可一次走訪兩個賞櫻景點。

◆交通資訊：

◎大眾運輸：捷運新店站或大坪林站搭乘公車849、綠3到伸仗橋站下車

◎自行開車：台北/新店市區出發→北宜路→右轉新烏路（往烏來方向）→依指示左轉進入花園新城

9.新北市三芝區櫻花季

◆活動時間：尚未公布

◆活動地點：三芝區三生步道

◆活動網址：三芝區公所粉專

◆交通資訊：

◎大眾運輸：捷運淡水站轉搭淡水客運862、863往三芝方向，於「新庄子」站下車步行約300公尺即可抵達步道入口

◎自行開車：台北往淡水方向，經過紅樹林捷運站後轉台2線(淡金公路)，台2線15公里處

10.土城希望之河左岸賞櫻活動

◆活動時間：尚未公布

◆活動地點：土城區希望之河

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

捷運海山站3號出口，沿海山路往裕民路方向，至裕民路即可到達希望之河廣場

搭656、985、藍41公車在捷運海山站下車即可到達廣場

◎自行開車：國道3號土城交流道下右轉，沿中央路直行至裕民路右轉，直行至裕民路55巷口即可到達廣場。

