新北市歡慶農民節表揚農友辛勞 創新體驗經濟帶領農業轉型

▲新北市農會舉行115年農民節慶祝大會，市長侯友宜(中)出席感謝農友辛勞付出及貢獻。（記者王志誠攝）

新北市農會廿九日舉行一一五年農民節慶祝大會，市長侯友宜感謝農友的辛勞與貢獻，並表揚五十位優秀農事小組長及農民，鼓勵持續耕耘與創新。市府將成為農友的強大後盾，共同提升農業實力。

會中表揚汐止區農會優秀農事小組長王新傳，他不僅服務農友，還擔任食農教育講師，帶領農友與孩子們體驗農作，傳承農村精神。新任滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，年僅三十歲，推動食農教育，設計自主導覽行程，讓遊客從消費者轉變為體驗者，展現農業的多元創意。

會中表揚新任滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，他以不到三十歲的年紀成為歷任最年輕的理事長。張哲岳原本從事烘焙業，五年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」，園區面積三點五公頃，種植蒔茶樹、洛神花、咖啡樹等，並結合食農教育，創新設計自主導覽行程，讓遊客透過手冊探索春天的花草變化，並製作植物拓印手袋，轉變為參與實境探險的「體驗者」。張哲岳表示，回鄉推動公共事務的初衷是「將土地的美好留給下一代」，未來將致力於串連農友及業者，共同保護土地的美好。

新北市長侯友宜感謝農友在推動永續農業中的重要角色。市府推動「農業健康市／式」，透過品牌打造、評鑑競賽提升品質，並拓展通路，讓農友無後顧之憂。目前已建立二十六處新北小農鮮舖及二十處希望市集，並推動青農力計畫，提供技術訓練與行銷支援，打造信賴的農業環境。

一一五年新北首推「雙保(飽)ＰＬＵＳ健檢」政策，升級農漁民福利，除了原有補助外，還全額補助農民職災保險自付額，市府全力協助農保及健康檢查。新北市將成為農民的堅強後盾，期待農業持續發光發熱。