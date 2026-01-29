新北市歡慶農民節表揚農友辛 創新體驗經濟帶領農業轉型





新北市農會於今(29)日上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻，同時也表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，勉勵農友持續耕耘與創新，新北市府將作為農友最有力的後盾，共同努力累積農業實力。

侯友宜在會中表揚與祝賀優秀農事小組長、農業產銷優良農民與有功獲獎人員，如汐止區農會優良農事小組長王新傳。新北市農會表示，王組長除服務轄區內農友、協助農會推展農業政策外，同時也擔任農會的食農教育講師，每年汐止農會辦理水稻田插秧、收割活動，王組長也會帶領60歲至90歲資深農友組成「農友老師」講師團，以及帶領大小朋友一起體驗農作，復刻古早時的農村時光，也傳承農村社會精神、感受每一粒米得來不易。

會中也表揚新上任的滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳，以不到30歲年紀成為該協會歷任以來最年輕的理事長。新北市農會指出，張哲岳原本從事烘焙業，5年前返鄉接手家中「阿三哥農莊」，3.5公頃的園區包含蒔茶樹、洛神花、咖啡樹與自然的里山環境，在深入探尋後發現許多驚喜特色，於是決定加上目前正夯的食農教育元素，以「定向越野遊戲」概念創新設計出自主導覽套裝行程，讓農莊環境資源及四季作物都成為賣點，到訪的遊客可以拿著手冊按圖索驥，例如找尋春天特有花草、紀錄植物在春天的變化，最後將採集到的花草製作植物拓印手袋等，也讓到訪的朋友從原本只是來吃頓飯的「消費者」，轉變成參加實境探險的「體驗者」，此外在不同的季節到訪，還可以得到不同的感官體驗，呈現農業無限創意的多元風貌。張哲岳表示，5年前回到農村推動公共事務，秉持「將土地的美好留給下一代」的初衷，也正如多年前參加社區舉辦的課程講師說的「留在社區的年輕人，也可能成為推動改變的核心人物。」，未來會致力串連休閒農業區的農友及業者，一起留下土地的美好。

新北市長侯友宜表示，感謝農友在新北市推動永續農業發展過中扮演的重要角色，市府團隊推動「農業健康市/式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質與拓展多元通路，讓農友在打拼的過程可以無後顧之憂，新北市已經建立26處新北小農鮮舖與20處希望市集，同時推動青農力計畫，陪伴青農從技術訓練到行銷通路，一站式服務打造值得信賴的從農環境。115年新北更首推「雙保(飽)PLUS健檢」福利政策，升級新北農漁民福利，除了原有的農保補助及農漁民長者健檢外，更加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助。新北市透過各項措施作為農民最有力的後盾，期待新北農業繼續發光發熱!

