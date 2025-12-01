新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策

社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導

新北市在今年12月，高齡長者人口數，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，要怎麼讓長輩們，能夠在地樂活、在地安養，也成為重要的課題，新北市府也在上午（1日）舉辦"80萬銀力耀新北"活動，要讓長輩們能更加瞭解，並善用樂齡資源。

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會：「新北市已達成，里里都有銀髮俱樂部的目標。」

舞台上的表演者們，以"楊門女將"這個家喻戶曉的故事，喚起觀眾的共鳴，再透過京劇的文化底蘊，傳達「愈老彌堅」的精神，呼籲銀髮族，活到老學到老。

新北市長侯友宜：「（新北市）就達到80萬（銀髮族）了，所以我們80萬，是一個新的里程標，我們目前就已經在12月份，會達到20%的超高齡社會。」

新北市12月高齡長者，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，為了讓長者，人老心不老，新北市也推出十大亮點友善樂齡政策，包含一里一據點銀髮俱樂部、敬老愛心卡服務升級擴大、六都首創長照處、學習無齡城市共學等，打造宜居、安心、健康、樂活的友善城市。





新北市長侯友宜：「我們新北市的日間照顧中心，達到120家已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部，新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地，能夠安心樂活。」

新北市也在歡樂耶誕城，舉辦「80萬銀力耀新北」活動，15個局處結合據點、社區、協會、社團擺攤，透過遊戲、闖關、美食分享等，讓現場的銀髮族們不只玩得開心，也能瞭解、善用樂齡資源。





