新北市民專屬小確幸 各戶所12月底前限量免費申辦行動自然人憑證

新北市府民政局十二月底前，年滿十八歲設籍的新北市民前往戶政所參加「行動自然人憑證快閃活動」每日限量前十名民眾可免費申辦行動自然人憑證，並獲得限量「鍵帽紓壓鑰匙圈」一個。 （新北民政局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

為提升市民之數位公民參與度，新北市府民政局推出免費申辦行動自然人憑證，二日起至十二月卅一日止，凡年滿十八歲且設籍新北市的市民，前往戶政事務所參加「行動自然人憑證快閃活動」，每日戶所限量前十名民眾可免費申辦行動自然人憑證，並可獲得限量「鍵帽紓壓鑰匙圈」一個。

民政局表示，為讓更多民眾實際體驗行動自然人憑證所帶來的便利與安全，市府已陸續將多項原須親臨櫃檯辦理之業務，改為可由手機完成，不僅節省時間與力氣，亦可有效降低往返各機關之行政成本，落實市府推動「讓網路代替馬路」之願景。

廣告 廣告

民政局指出，二日起至十二月底民眾可至新北市任一戶政事務所參與「行動自然人憑證快閃活動」，經資格確認後，每日限量前十名民眾可免費申辦行動自然人憑證；各戶所同仁亦同步指導民眾操作線上戶政服務，使用戶政司線上系統申請電子戶籍謄本。完成線上體驗者，可獲得限量「紓壓鍵帽鑰匙圈」一個。

民政局提醒這次「行動自然人憑證快閃活動」全市有十八間戶所同步參與，歡迎符合資格的市民踴躍前往體驗，享受更快速、更便利的行動化政府服務。