即時中心／高睿鴻報導

台灣的毛小孩數量越來越多，根據農業部去（2025）年統計，全國家犬、家貓數分別高達146萬及174萬隻；許多民眾為了身旁能有貓狗相伴，往往會選擇前往寵物店挑選，但實際上，若以認養代替購買，不僅能讓孤苦無依的毛寶貝找到溫暖的家，且政府也提供不少優惠。新北市府動保處為幫更多動物之家的狗狗找到家，推出從今年起，凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得若干免費寵物用品；此外，還有機會再拿到2000元新北幣。

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動保處說明，今年起至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等寵物用品。除此之外，針對年老殘疾等不易認養的動物，再加碼贈新北幣2000元，希望透過更多資源支持，讓更多老殘犬找到溫暖的家。

動保處說明，動物之家收容的毛寶貝，常因年紀較大、或外型、健康狀況因素，往往較不易被民眾認養、平均等待認養時間也比幼犬更長；但實際上，老犬也有優點，例如性格穩定、且不太會暴衝及亂咬，並在經過動物之家訓練與志工照料後，累積社會化的經驗，也讓牠們學習指令很快速，無疑是居家陪伴的好夥伴。

例如動保處說，中和動物之家有一隻叫「憨憨」的黑色中大型米克斯老犬，乍看集齊許多不易被認養的條件，卻在日前找到溫暖新家。民眾張小姐表示，已經想認養狗狗很久了，之前到中和動物之家參訪時，剛好遇到憨憨出來散步，竟瞬間浮現「一見鍾情」的感覺，便決定帶憨憨回家。

她坦言，雖然憨憨已經年老、甚至有白內障，但經過悉心照顧、定期點眼藥水、讓其吃飽睡好，狗狗也已經越來越適應新家；相較於剛開始敏感怕生，現在還會叼球找家人玩，而且毛色變亮、體態越來越健康，工作人員及志工見到憨憨在晚年有幸福家庭陪伴，也都感到非常欣慰。

快新聞／新北市民快看！只要做1事就能拿「2000元新北幣」領取方式曝光

黑色中大型米克斯老犬「憨憨」晚年找到幸福的家。（圖／新北市府動保處提供）

至於曾認養瑞芳動物之家老犬的陳小姐，則分享道，照護老殘犬確實需要較高醫療支出，包括心臟病、糖尿病與關節退化等問題；因此，看到動保處投放資源介入，不只幫飼主無憂認養、更讓這些毛寶貝有機會安心終老。其中，新北幣認養優惠非常實用，完成認養程序後，只要到「我的新北市」APP註冊成為會員、開通錢包並輸入序號，即可獲得2000點新北幣獎勵。動保處也期望，能以認養優惠為媒介，為更多性格穩定的老年動物與飼主牽線，促成彼此的幸福機緣。

動保處說明，由於動物之家的地理位置往往較偏遠，故希望透過此次長照動物加碼認養支持政策，提高民眾認養意願，增加毛寶貝曝光認養機會，順利找到溫暖歸屬。除了新北幣2000元，凡認養老殘犬，還可獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等活動優惠，亦可獲得「新北認養成犬入新厝送6好禮」；並且，認養「長期照護犬貓名單」當中的貓狗，可享動保處及動物之家終生免費醫療支持，讓認養之路更加安心。

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