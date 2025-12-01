新北市民快閃優惠 免費申辦行動自然人憑證

十二月二日起年滿十八歲設籍新北市市民前往新北戶政事務所參加「行動自然人憑證快閃」每日限量前十名可免費申辦行動自然人憑證並獲限量鍵帽紓壓鑰匙圈。（圖：新北民政局提供）

今年自十二月二日起至十二月三十一日止，凡年滿十八歲且設籍新北市的市民，可前往各戶政事務所參加「行動自然人憑證快閃活動」，每日限量前十名可免費申辦行動自然人憑證，並獲贈「鍵帽紓壓鑰匙圈」一個。

新北民政局今（一）日表示，為提升市民數位公民參與度，市府已將多項原須臨櫃辦理的業務改為手機即可完成，不僅節省時間與力氣，降低行政成本，落實「讓網路代替馬路」願景。活動期間，民眾至任一戶政事務所完成資格確認後，即可免費申辦憑證，戶所同仁將同步指導操作線上戶政服務，協助申請電子戶籍謄本，完成體驗者可獲贈限量鑰匙圈，鼓勵市民熟悉善用政府數位服務。

民政局提醒，活動由新北市十八間戶所同步參與，歡迎符合資格市民踴躍前往，使用數位行動服務快速又便利。