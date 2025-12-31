新北市民注意！「這些路段」元旦起停車要錢 收費時間、費率出爐

即時中心／黃于庭報導

雙北人口眾多、交通複雜，停車成為民眾相當頭痛的問題。為整頓道路空間、紓解停車需求，新北市交通局宣布，自明（1/1）日起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理，讓停車資源公平共享，杜絕久占車輛。

交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區福林路、松柏路部分路段因沒有管制標線，常遭車輛久停占用，不僅影響行車安全和行人通行，甚至產生髒亂，破壞市容。因此，在考量不影響行車安全及秩序下，規劃了汽車路邊停車格，並將自明天起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。

另在淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段等4條路段，交通局新增92格機車路邊停車格位，以紓解機車族停車需求，並明天同步實施收費管理，讓機車族不再看得到、卻停不到。

本次新增路邊汽、機車格收費路段及收費時間、費率如下：

1. 林口區福林路、松柏路、南勢一街、南勢四街、中正路57巷路邊汽車格：收費時段為週一至週五8:00–18:00，每半小時10元。

2. 淡水區崁頂五路的路邊汽車格：收費時段為週一至週五7:00–20:00，每半小時10元。

3. 淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段路邊機車格：收費時段為週一至週五9:00–17:00，計次收費，一次20元。

最後，交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付APP全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，避免逾期受罰。

