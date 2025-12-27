「新北市民給了國民黨16年」 黃國昌喊：給我4年時間證明我說到做到

（圖／翻攝自民眾之聲YouTube）





民眾黨主席黃國昌今(27)日下午在新莊舉辦「為新北應援」活動，他表示，他心裡面真的渴望的是能有機會從一個監督者成為執行者，過去新北市民給了國民黨16年的時間，這一次他要拜託新北市民，給他4年的時間，證明黃國昌說到做到，民眾黨說到做到。

黃國昌說，2023年11月16日，他在館長的攝影棚等柯文哲主席到來，因為那天約好他要正式宣布加入民眾黨，那時候民眾黨是風雨飄搖的時候，但加入這大家庭，他發現不是只有一個柯文哲，還有柯主席所訓練帶領出來一個很優秀的團隊，加入民眾黨的第一天就是開始戰鬥的第一天。

黃國昌提到，過去這一年多，他跟7位在立法院並肩作戰的同事們，我們每天在想的是曾經跟選民做出的許諾完成了多少，不到2年的時間，我們完成了國會改革法案、修正財政收支劃分法、制定吹哨者保護法、完成不法官說罪、完成棄保潛逃罪，8位立委沒有辜負柯文哲的期待和支持者的選票，全部都幫大家完成了。

黃國昌指出，民進黨有太多過去的承諾，大家把時間軸線拉長一點，會發現柯文哲所做的承諾，民眾黨所兌現的承諾，都是民進黨過去曾經跟台灣人民許諾，但是民進黨背棄了承諾，當民進黨背棄承諾的時候，民眾黨接起棒子幫台灣人民實現這些承諾。

黃國昌表示，柯文哲給他最大的影響，是柯的執行力。他自認為他是一個執行力超強的人，但他還不認識柯文哲的時候，看柯把一樣一樣對市民的許諾完成了，花6天時間把忠孝橋拆乾淨，西區門戶計畫打通了台北市，帶給所有市民完全不同的市容面貌，這是市民需要的市長，他在柯文哲身上看到了。

黃國昌說，當初他和柯文哲約好，只待在立法院2年，因為他希望協助柯文哲帶著民眾黨新的團隊在立法院作戰，但他心裡面真的渴望的，是能有機會，從一個監督者成為執行者。

黃國昌提到，有很多朋友問他，「你說想要選新北市長，你想要帶給新北市的是什麼樣子的夢想？」他的回答很簡單，他不是一個夢想家，是一個執行者，他要讓所有的新北市民看到，對於新北市的想像不應該只是一張漂亮的地圖、不應只是一個華麗的模型，他想讓大家看到的是，當真正能夠有執行力的時候，在新北生活的每一個人，要的非常簡單，鋪平每一個上班的道路，點亮每一盞回家的燈，讓我們從家裡到公園的人行道不需要有這麼多的阻礙，讓小朋友安心在學校受教育，可以吃到熱的營養午餐。

黃國昌表示，過去新北市民給了國民黨16年的時間，這一次，他要拜託新北市民，給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴、什麼叫「Do the best」，讓新北「the best」。

黃國昌說，讓新北「the best」這不僅僅是一句口號而是許諾，給他4年的時間檢驗他，親自向新北市民展示，民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌可以讓新北市民感到驕傲。希望新北市民給他一個機會，給他4年讓他證明黃國昌說到做到，民眾黨說到做到。

