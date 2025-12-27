新北市民給了國民黨16年！ 黃國昌高喊：給我４年讓我證明說到做到

柯文哲、黃國昌出席「為新北應援× DO THE BEST」活動。（鏡報林煒凱）

民眾黨前主席柯文哲交保後，在今（27）日應援現任民眾黨主席黃國昌，這也是他首次出席公開活動。黃國昌在活動中高喊，「希望新北市民給我機會，給我４年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」

柯文哲力挺黃國昌：他會給新北市帶來全新的發展

柯文哲今天出席活動應援黃國昌，他在致詞時說，黃國昌從來沒有選擇輕鬆，他撐住懷疑，撐住攻擊，撐住那種沒有人能幫忙分擔的孤獨。柯文哲說，當自己被羈押、不能說話的時候，他替民眾黨說話；當自己不能站在第一線的時候，黃國昌頂上去，「每一件事，都不是他原本的工作，但每一件事，他都接了下來，而且努力的做到最好，那就是承擔」。

柯文哲也說，承擔不是喊口號，不是開記者會說「我來負責」。承擔是不是不怕，而是明明知道有危險，但是因為他應該做，所以就做了，即使會被打、被罵、被貼標籤，但沒有後退一步，「台灣民眾黨不再是一人政黨，一個人走的快，一群人走得遠。黃國昌讓台灣民眾黨變成一群人，讓我們一起走得更遠」。

黃國昌不是因為準備好了才承擔，而是因為情況危急，沒有人可以替代，他選擇勇敢的扛起來。另外，柯還提到，他相信黃國昌的毅力、執行力、正直誠信，會讓新北市很不一樣。黃國昌是一個有信念、勇於承擔的人。

柯文哲表示，黃國昌不會因為短期利益而犧牲長期利益，不會因為少數人的利益而犧牲了多數人的利益。不會因為政黨利益而犧牲國家的利益。他會給新北市帶來全新的發展、全新的未來。

黃國昌：給我4年讓我證明說到做到

黃國昌則說，新北市民給了國民黨16年，所以也拜託新北市民給他4年的時間，他一定跟大家證明什麼叫全力以赴，什麼叫Do the best 讓新北the best。他還說，這不單單是口號，也是許諾。

黃國昌拜託民眾，給他4年的時間讓大家檢驗，他會親自向新北市民展示，民眾黨團隊一定可以跟柯文哲當初帶領的團隊一樣，讓台北市民感到光榮，「希望新北市民給我機會，給我4年讓我證明黃國昌說到做到，證明台灣民眾黨說到做到！」

