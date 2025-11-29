新北市汐止也傳自來水有油味 水公司：供水水質符合標準

基隆河遭油污污染，自來水有油味。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河有油污污染，水公司八堵抽水站抽取原水少量流入管網，基隆市安樂、仁愛、七堵、中山、信義區等地住戶反映自來水有油味，昨天連新北汐止也傳出有用水戶反映水有油味。議員張錦豪已向自來水公司反映，水公司表示，已改送新山水庫的水、清洗相關設備並執行大規模排水作業。目前供水水質均符合飲用水水質標準。

基隆市長謝國樑今天表示，市府及警方全力追查污染禍首，請給他們時間，目前先解決狀況為主，下一階段將釐清水公司責任歸屬。

自來水公司27日上午發現八堵抽水站有污染，立即停止抽水，並清理新山淨水場設備，有部分原水流入管網，致多區用戶反映自來水有油味。自來水公司昨晚表示，供水已恢復正常，水質符合供水標準，並公布補償措施，對受影響用水戶，水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

除了基隆多區自來水有油味之外，汐止也有不少人反映水出現油味，有住汐止新台五路二段住戶昨晚說，自來水都有油味；還有人說，不敢洗澡，只能買瓶裝水回來飲用、刷牙洗臉。

新北市議員張錦豪今天表示，汐止很多民眾都向他反映汐止自來水有油味，他已經透過立委及區長向自來水公司反映，他將督促自來水公司盡速改善。

自來水公司表示，對不明污染行為人表達嚴正譴責，絕不容許危害公共用水安全的行為，將全力配合環保單位追查污染源並加強稽查，因事涉公共安全，將請基隆地檢署派員協助調查。

基隆河遭油污污染，自來水有油味。(記者盧賢秀攝)

基隆河遭污染，自來水八堵抽水站已停止抽水。(記者盧賢秀攝)

