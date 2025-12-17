新北市汐止區善琴慈惠堂捐贈5千斤白米幫助本縣弱勢民眾

【記者 謝雅情／南投 報導】新北市汐止區善琴慈惠堂捐贈本縣5,000斤白米濟助本縣弱勢家戶，為感謝慈惠堂善心捐贈，南投縣政府12月17日下午在縣府縣長會客室舉行物資捐贈儀式，由副縣長王瑞德率領社會及勞動局團隊，並邀請社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會（辦理本縣食(實)物銀行濁水溪線服務站）及社團法人南投縣康復之友協會（辦理本縣食(實)物銀行烏溪線服務站）代表受贈，並回贈感謝狀，共同表達感謝之意。

廣告 廣告

新北市汐止區善琴慈惠堂自民國86年成立，平日至全台各地關懷獨居長者及中、低收入戶，每年更會出動志工包好幾千顆的愛心粽，分發給學校或弱勢民眾，今年慈惠堂陳雪嬌堂主更獲選為好人好事代表，人心善舉備受肯定，在忙碌之餘仍不忘南投縣仍有許多亟需關懷之家戶，透過前立法委員黃昭順媒合捐助南投縣5,000斤白米，希望能幫助縣內弱勢民眾不再飢餓。

此次捐贈5,000斤白米，將由本縣兩處食（實）物銀行服務站轉發予弱勢家戶，將愛心資源發揮最大效益，也期盼藉此能吸引更多企業共襄盛舉，讓更多善心人士與企業社團能持續關注社會的角落，齊心協力送暖給弱勢民眾。（照片記者謝雅情翻攝）