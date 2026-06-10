新北市河海音樂季Play一夏 四大主題舞台時間地點、交通資訊總整理！
備受樂迷期待的新北市夏日音樂盛事「2026新北市河海音樂季」即將熱鬧登場，今年活動版圖擴大，規劃了四大主題舞台，將從6月底起，依序在八里、貢寮、淡水與新北大都會公園點燃音樂火花，快揪好友度過整個熱情盛夏。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
👉 河海音樂季四大舞台點擊快速看：
1.6/27～6/28八里場（新北市永續環境教育中心前草皮）
2.7/25～7/26貢寮場（福隆大草坪及福隆海水浴場）
3.8/15～8/16淡水場（淡水漁人舞臺）
4.9/5～9/6新北大都會公園場（新北大都會公園）
◆更多資訊：新北旅客FB、新北市河海音樂季FB：
海洋獨立音樂大賞會前賽
作為河海音樂季核心精神的「海洋獨立音樂大賞」，今年吸引了高達167組音樂人報名，經過專業評審評選，晉級的30強團隊將在6/12～6/14於永和仁愛公園舉行公開會前賽，共同角逐前進決賽的10強席次。最終脫穎而出的優勝者，將站上7/25貢寮場決賽舞台。
◎活動日期：6/12～6/14
◎活動地點：永和仁愛公園
◎交通資訊：
1.捷運頂溪站，步行約15分鐘即可抵達。
2.公車：永平路站：243、綠2右、仁愛公園站：243、橘3。
2026河海音樂季四大舞台活動資訊
2026新北市河海音樂季打造四大主題音樂舞臺，從山海河岸一路延伸至都會河濱，以音樂串聯城市風景，音樂風格更橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現新北多樣的音樂樣貌。
◆八里場
◎活動日期：6/27～6/28
◎活動地點：新北市永續環境教育中心大草坪
◎交通資訊：
1. 捷運關渡站，步行至北投區公所(關渡)站牌，轉搭紅13於八里「左岸公園」站牌下車後即可抵達，或轉搭紅22公車，於八里「西門」站牌下車後，步行約5分鐘即可抵達。
2.搭乘公車927及928路線至八里「左岸公園」站牌後即可抵達。
3.搭乘渡輪於淡水渡船碼頭至八里渡船碼頭後，步行約15分鐘即可抵達。
◆貢寮場
◎活動日期：7/25～7/26
◎活動地點：福隆大草坪&福隆海水浴場
◎交通資訊：
1.臺鐵福隆站，出站後步行約5分鐘即可抵達。
2.瑞芳火車站搭乘「856 台灣好行一黃金福隆線」，於福隆站下車。
3.基隆轉運站搭乘「791 國家新城」，於福隆站下車即可抵達。
◆淡水場
◎活動日期：8/15～8/16
◎活動地點：淡水漁人舞台
◎交通資訊：
1.捷運紅樹林站，轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，步行約8分鐘即可抵達。
2.捷運淡水站，轉搭紅26公車即可抵達淡水漁人碼頭。
3.於捷運淡水站借車後，沿著中正路往老街方向直行，順著漁人碼頭指標即可抵達YouBike2.0輕軌漁人碼頭站。
4.搭乘渡輪前往淡水漁人碼頭。
◆新北大都會公園場
◎活動日期：9/5～9/6
◎活動地點：新北大都會公園
◎交通資訊：
1.捷運：
(1)捷運三重站1號出口即可抵達。
(2)桃園機場捷運線三重站，1A出口即可抵達。
(3)搭乘環狀線至頭前庄站，轉乘中和新蘆線至三重站1號出口即可抵達。
2.公車：
(1)捷運三重站：232、264、640。
(2)菜寮(重陽路)站：14、 227、232、292、640、803、806。
(3)菜寮(重新路)站：14、62、227、264、292、616、636、638、639、801、803、857及忠孝幹線公車。
3.Youbike租借站：捷運三重站(3號出口)。
資料來源：新北市政府
資料整理：Vinge
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