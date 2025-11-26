新北市河濱園區場地借用自12月1日起全面E化開放線上申請

新北市新店區陽光運動公園~陽光運動公園足球場。(圖:新北市高灘地工程管理處提供)

為提升新北市河川高灘地綠美化園區的場地借用服務品質與效率，新北市高灘地工程管理處二十六日表示，將於一一四年十二月一日起，全面開放五大流域場地借用線上申請，讓民眾能更快速、便利地完成場地借用流程。

高灘處長黃裕斌說明，「新北市河川高灘地-綠美化園區場地借用申請系統」具備即時查詢場地時段功能，民眾可選擇場地與時段，並填報相關申請內容與上傳附件，另外系統可即自動估算租借費用及場地保證金，將大幅縮短申請作業時間。

民眾林小姐表示，過往申請租借新北市河濱公園場地，需於上班時間致電查詢檔期，再以郵寄方式遞送申請資料相對耗時，E化後開放全面線上租借，且可於系統中查詢到合適的場地及檔期，不再侷限需依賴人員詢問方式申請，實在太方便了。

提醒民眾於場地借用申請前，請詳閱「新北市政府河川高灘地綠美化園區管理要點」、「新北市政府河川高灘地綠美化園區場地借用申請說明」及相關場地借用須知，非「新北市民會員」須先完成線上註冊後即可辦理，相關資訊詳見高灘處官網。