新北市流感疫苗再擴大！即起提供40 至49歲市民接種疫苗

新北市流感疫苗再擴大！即日起設籍本

新北市40至49歲市民可接種。新北市衛生局提供

記者黃秋儒／新北報導

配合秋冬防疫，全國自去（114）年11月1日起提供50歲以上民眾接種，新北市為照顧更多市民防疫需求，自購流感疫苗即日起再擴大接種對象，凡設籍新北市40至49歲市民皆可接種，目前尚餘約2,000劑，數量有限，請符合資格民眾儘速前往本市29區衛生所接種。另新冠疫苗自今（115）年1月1日起開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

新北市衛生局指出，依據疾管署監測資料，全國自114年10月起，流感併發重症確定病例達418例，其中83例死亡；新冠累計重症49例，其中6例死亡，近九成以上病例未接種本季疫苗。近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動增多，可能提升流感及新冠感染風險，因此為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，特別提供免費到職場進行流感及新冠疫苗接種服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康之責任。

衛生局提醒，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，既保護自己，也保護家人及朋友。更多疫苗接種資訊請至本局網站查詢，路徑：本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。