新北市消防局第七救災救護大隊舉辦114年第2梯次新進人員師徒制授帽儀式

為歡迎新血加入消防行列並傳承救災救護經驗，新北市消防局第七救災救護大隊於今（30）日舉辦「114年第2梯次新進人員師徒制授帽儀式」，由大隊長鄭向晃親自主持，象徵新進人員正式踏入消防職場，肩負守護市民安全的重要使命。

新北市消防局第七大隊指出，本梯次共有8名新進同仁加入第七大隊，為協助新進人員快速適應工作環境、熟悉各項勤務與安全守則，大隊特別安排經驗豐富的資深同仁擔任師傅，實施「師徒制」帶領與指導，傳承實務經驗與專業精神，培育新一代消防生力軍。

鄭向晃大隊長在儀式中勉勵新進人員：「消防工作責任重大，不僅要具備專業知識與技能，更要秉持團隊合作與服務熱忱。希望各位在師傅的指導下，能快速成長，成為能獨當一面的消防尖兵，為市民的生命財產安全貢獻一己之力。」

授帽儀式象徵責任與榮譽的傳承，每位新進人員在師傅親手為其戴上消防帽的那一刻，正式成為消防隊的一員，代表著勇氣、使命與承諾的延續。

新北市消防局第七救災救護大隊表示，未來將持續推動師徒制制度，不僅強化專業技能的傳承，也建立團隊間的凝聚力，打造更穩健且高效的消防救災團隊，守護新北市民的安全。