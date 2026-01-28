新北市消防局舉行師徒制授業儀式 培育新世代英勇消防員

新北市消防局第四大隊廿八日辦理「新進消防人員師徒制授業儀式」，為十五位新進消防員正式戴上象徵榮譽與責任的消防帽。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市消防局第四大隊於今（28）日上午辦理「新進消防人員師徒制授業儀式」，在這個簡單隆重的儀式中，15位新進消防員在師傅的指導下，正式戴上象徵榮譽與責任的消防帽。這不僅是對新進人員奉獻精神的肯定，更象徵消防專業精神與使命的傳承。

新北市消防局第四大隊指出，本次參與授業儀式的為113年特考新進消防員，皆已於竹山訓練中心接受為期1年的完整專業訓練，具備扎實的消防救災基礎。由於第四大隊轄區地形多元、災害型態複雜，特別再針對水域救援、山域搜救、高樓層佈線搶救等救災技能進行加強訓練。這一系列的訓練不僅是對他們能力的提升，也是為了在面對火災與各種緊急情況時，能夠提供最專業的服務，也為消防生涯打下堅實的基礎。

值得一提的是，本梯次新進消防員中，有一名具原住民身分的同仁加入消防團隊，展現族群多元與公共服務精神的融合。消防局表示，消防工作不分族群背景，皆以守護人民生命財產安全為共同使命。第四大隊尚大隊長少華於儀式中勉勵新進消防員指出，消防工作責任重大且使命光榮，期許新進人員秉持初衷與「紀律、專業、使命」的核心價值，在師傅一對一引領下精進專業技能，培養團隊合作與臨場應變能力，未來投入第一線勤務時，成為市民值得信賴、守護新北市居民生命財產安全的堅實消防戰力。