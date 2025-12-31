新北市消防局「泰山分隊興建工程」上樑
(記者謝政儒新北報導)「泰山分隊興建工程」由新北市政府消防局負責興建，於113年9月23日由侯友宜市長主持動土典禮，施工順利。本案工程於114年12月31日上午9時30分在工程基地舉行上樑典禮，由副局長蔡武忠、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證本工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。
為提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定異地興建地上3層、地下1層的新廳舍，總樓地板面積1,271.09坪(4,201.95平方公尺)，消防局陳崇岳局長表示除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報時即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少20秒的黃金時間。
副局長蔡武忠表示，本工程預計115年6月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。
其他人也在看
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 12 小時前 ・ 218
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 94
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 28
共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？
[Newtalk新聞] 中共昨日對台發動突襲式軍事演習，國內安全情勢備受關注。然而，民進黨立委沈伯洋今（30）日指出，在國安情勢升高之際，國民黨與民眾黨卻在立法院持續阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。 沈伯洋指出，首先在國防議題上，藍白至今仍拒絕審查攸關強化防衛能力的1.25兆《國防特別條例》，一方面對外高喊監督政府，實際上卻連進入實質審查都不願意。他直言，若真要監督，完全可以在審查過程中刪減或調整預算，「現在的狀況，是連審都不敢審，不知道究竟是在怕誰。」 其次，沈伯洋也點出，藍白近期推動修法，主張「中選會不得拒絕公投案」，等同未來只要立法院通過提案，即便公投內容違法、違憲，也必須強制舉行公投。 此外，他也提及藍白提出修憲方向，企圖降低罷免總統的門檻。沈伯洋直言，諷刺的是，藍白去年才聯手提高罷免立委門檻，使罷免幾乎不可能，如今卻反過來要降低罷免總統的門檻，「雙重標準昭然若揭」。 沈伯洋進一步指出，立法院明日還將協商處理黨產相關法案，內容涉及將國家資產返還國民黨，預計最快本週五就可能表決通過。 沈伯洋最後感嘆，在中共對台軍事恫嚇不斷升高的此刻，立法院卻出新頭殼 ・ 1 天前 ・ 56
槍砲通緝犯持槍藏南州 警持烏茲衝鋒槍連開42槍｜#鏡新聞
屏東警方圍捕嫌犯連開42槍！昨天（12/30）下午屏東警方發現一名槍砲通緝犯藏身在南州一處牧場，擔心他有槍械反擊，員警全副武裝圍捕，頑劣的嫌犯試圖逃逸，還倒車想衝撞警察，員警破窗，並持烏茲衝鋒槍及手槍，總計連開42槍將嫌犯壓制逮捕。其中3名員警受傷，但仍英勇逮人！鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
蔬果農產品農藥殘留稽查 45件不合格共罰30萬
（中央社記者沈佩瑤台北31日電）食藥署今天公布最新市售蔬果稽查結果，共查獲45件不合格農產品，遍及美式大賣場、連鎖火鍋、港式飲茶等通路，最誇張是有香菜被檢出10種農藥違規，目前依法開罰共30萬元。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
反擊綠營質疑！翁曉玲嗆：大罷免都敢推 卻不准人民罷免總統？
[Newtalk新聞] 大罷免失敗告終，如今，國民黨立委翁曉玲等人今（30）日提出修憲案，主張增訂由一定比例選民連署即可提出總統罷免案，引發外界質疑是否意在「鬥爭總統」。對此，翁曉玲回應指出，相關修憲並非針對個人或政黨，而是基於憲政原則，讓人民能完整行使直接民權。 立法院司法及法制委員會今日就就「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」進行專題報告並排審「政務人員法草案」，國民黨召委翁曉玲於會前接受媒體聯訪。 翁曉玲表示，過去民進黨政府在推動「大罷免」時，從未質疑此舉是否構成政治鬥爭，反而認為是民主制度的一環。她指出，目前憲法雖賦予人民直接選舉總統的權利，但在罷免機制上，卻必須經由立法院提出後，才能交付人民投票，導致人民在行使罷免權上受到限制。 翁曉玲說，現行制度下，立法委員、地方首長等公職人員皆可透過一定比例的提案與連署發動罷免，唯獨總統無法直接由人民提出，這在制度設計上並不完整。她認為，修憲的目的在於補足制度缺口，讓人民能夠真正擁有對總統的直接罷免權，這是民主制度應有的權利，而非政治鬥爭。 對於外界質疑修憲門檻過低，恐造成政局動盪，翁曉玲則回應，若認為由人民連署提出罷免是違憲，那麼過去新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 6
中山大學疑似麻疹個案檢驗陰性 233接觸者解除健康監測
高雄市中山大學日前通報校內實驗室出現疑似麻疹個案，高雄市政府衛生局預防性匡列233名接觸者進行健康監測；衛生局今（30）日表示，該名個案經疾病管制署綜合檢驗結果為「陰性排除」，確認非麻疹感染，原匡列對象已全數解除自主健康監測。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄疑似麻疹案排除 233人解除自主健康監測
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄28日出現1名疑似麻疹個案，個案是業務員，足跡廣且接觸多人，衛生局疫調後匡列233人；今天個案檢驗結果出爐為陰性，全數解除匡列，其中包含中山大學9名實驗室人員。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格
（中央社記者楊淑閔台北30日電）因便利、馬上可吃，即食截切水果具一定商機，台北市衛生局今天發布，9月在北市的夜市攤販隨機抽驗29件，檢驗13項甜味劑及食品中微生物，全數合格。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
砍計劃生育協會資金 美上訴法院允許在22州執行
（中央社波士頓30日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天裁定，川普政府可在數個民主黨主政州實施其代表性稅收與國內政策法案中的一項條款，這項條款剝奪執行墮胎手術的計劃生育協會醫療中心的醫療補助資金。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
幸福好孕 苗縣元旦啟動醫療性取卵取精補助
（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）少子化已成國安危機，苗栗縣政府幸福好孕補助方案，自115年元旦起啟動「醫療性取卵（精）補助」，協助因罹癌需治療影響生育率患者保存生育能力。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 18
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 32
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33