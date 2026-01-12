新北市淡水運動中心試營運 鄭宇恩開箱雙北最大健身空間

248260112a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

歷經3.5個月封館整修，新北市淡水國民運動中心日前正式啟動試營運。新北市議員鄭宇恩在開放前特別前往現場會勘，逐一確認先前反映事項是否確實改善，並親眼見證場館全面升級成果。這次整修由新經營團隊操刀，不僅解決各場館漏水問題，更全面更新排風系統以避免氯氣外洩，讓市民運動得更安心、更健康。

鄭宇恩指出，這次升級亮點在於打造雙北最大體適能中心，2樓整修後全面規劃為體適能空間，除了健身器材大幅增加並全面更新，更貼心新增「女性專區」提升運動品質。此外，為了讓運動選擇更多元，場館也因應需求新設運動項目設施，包含新設「皮拉提斯專區」以及新增「高爾夫球推桿練習場」，讓不論運動新手或老手都能找到適合自己的運動方式。

水域與桌球設施同樣進行大規模優化，鄭宇恩現場確認游泳池水溫系統已改善，烤箱與蒸氣室也完成更新，更衣室設備與排水系統則全面升級。桌球區同步迎來全新氣象，除了進行地面改善，更換上全新的標準桌球桌，運動品質再提升。每一項細節的修繕，都展現出新經營團隊改善軟硬體的用心與誠意，確保環境品質不馬虎。

鄭宇恩強調，淡水國民運動中心的蛻變需要使用者的持續檢驗，她也會站在第一線持續監督，確保營運狀況維持高標準。她期待不論是老朋友還是新朋友，都能走進這座擁有健身房、皮拉提斯、高爾夫、游泳池及桌球等全面升級設施的場館動起來。這次整修成果豐碩，不僅提升設施多元性，更從安全與環境面強化，讓市民能擁有更優質的運動體驗。

鄭宇恩表示，打造最有活力的健康城市是共同目標，透過淡水國民運動中心的全面升級，市民能享受更專業且安全的運動環境。目前試營運已經展開，呼籲大家一起走進運動中心，感受新設專區與優化設施帶來的便利。她將持續關注淡水的運動環境，確保各項公共設施能發揮最大效益，守護市民的運動品質與身體健康。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

