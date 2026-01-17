生活中心／黃國誠 戴亞倫 新北市報導

新北市政府城鄉發展局，今天在貢寮國小舉行年度「新北市社區規劃師成果發表會」，不但培育42位社區改造人才，另外還有輔導社區、社群及大專院校共15案團隊，透過交流分享與現地觀摩，展現公私協力推動環境改善，以及地方共好的具體成果。

透過與水牛共學計畫，結合生命、生活、生態教育，不但讓貢寮國小學生更加認識水牛，也讓校園成了水牛居住的友善環境，名副其實「最牛學校」，這也是新北市社區規劃師，所規劃的成果之一。新北市副市長陳純敬表示「人數只有二十三個學生小而美，他們能夠有這樣的計畫，與牛共生讓整個學校因為這樣，大家也都是水乳交融，生活在這裡求學也是非常地有趣。」

新北市社區規劃師成果發表會 展現公私協力推動環境改善

貢寮國小透過與水牛共學計畫 名副其實「最牛學校」（圖／民視新聞）

新北市政府城鄉發展局，齊聚貢寮國小舉行年度「新北市社區規劃師成果發表會」，共計培育42位社區改造人才，以「在地特色、社區共創、永續共榮」為主軸，包括石碇永安里，將颱風倒木再生成路口指標與意象設施，並結合食蛇龜保育宣導，土城祖田里以改造閒置老屋出發，營造可食地景與蝴蝶棲地，打造可供單車族駐足，及在地長者療癒身心的「森活花園」等，呈現新北社區營造的廣度與深度。新北市副市長陳純敬表示「這個完全是由下而上，由需求的單位開始往上，這可以增加我們社區裡面，比較沒有完全被使用到的資源，能夠再進一步的開發，為社區真正的需要來用。」

2019年至今新北市社區規劃師 已改善122處社區閒置空間（圖／民視新聞）

從2019年至今，新北市社區規劃師專案，已經改善122處社區閒置空間，2025年則有15個社區提案獲得補助，透過專業知識的培力課程以及實務實習的操作技巧，凝聚社區意識，也進一步推動地方永續共生。

