新北市社福暨綜合類績優志工表揚 社會局長李美珍：做志工越做越健康

新北市府社會局昨表揚一一四年社福暨綜合類績優志工，共有九十八名志工獲得表揚。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府社會局三日在市府大禮堂表揚一一四年社會福利類暨綜合類績優志工，包括廿一名六十五歲以上松齡志工、廿五名長益志工及五十二名福心志工，感謝所有志工夥伴長期的投入與付出；社會局長李美珍鼓勵長輩們走出來投入志工行列，越做就越健康。

社會局指出，新北市志願服務就是從社綜類開始，目前市志工有十九萬多人，而社綜類志工佔就佔三成，超過五萬九千人，僅上半年服務時數就超過三五０萬小時，感謝所有志工，用行動陪伴弱勢、關懷長者、支持社區，讓新北成為友善的幸福城市。

這次榮獲松齡志工獎最年長已高齡八十四歲的金山區許張和美阿嬤，她在五十五歲時因照顧癌末先生時，同步被診斷出胃癌第一期，經手術治療後康復；在與病魔搏鬥的經歷，使她深刻體會生命的可貴，立志回饋社會，除擔任公所志工外，亦參與學校、醫院、社區、宮廟及長青會等志工服務。她鼓勵大家當志工，快樂過好每一天。

而榮獲長益志工獎的黃盟宗，最初是因女兒入住八里愛心教養院，他擔任家長會幹部兼志工，女兒不幸於一０三年離世，他將對女兒的愛轉移到照顧其他院生，迄今超過廿一年；陪伴院生跳輪標舞，鼓勵適性的發展，被院生們叫他「黃爸爸」。他說失去一個女兒，現在卻有許多兒女。

另榮獲福心志工獎的廖林良玉，他曾擔任新店下城里長五屆二十年，卸任後她揪團每周二載幾名志工一起到位於屈尺的衛福部北區老人之家服務，並擔任志工隊長。她看見長輩肌耐力不足與肌少症，積極協助健康促進活動，甚至手作素食佳餚，讓長輩享用。

社會局長李美珍在頒獎前表示，她在中央服務時，曾做過一項調查，發現有當志工者使用健保看病的次數減少許多，有些長年宅在家中罹患憂慮或焦慮，但當走出來投入志願服務時，原來一些症狀都消失了，說明做志工越做越健康。