新北市稅捐稽徵處：115年房屋稅稅籍及使用情形清查作業開跑

新北市政府稅捐稽徵處六日表示，為維護租稅公平及健全房屋稅籍，自一一五年二月起展開每年例行房屋稅稅籍清查作業，清查重點為房屋稅使用情形是否符合減免稅要件、適用稅率與實際用途是否相符及有無新、增、改建房屋等事項。

稅捐處說明，房屋稅是以附著於土地之各種房屋及有關增加該房屋使用價值之建築物為課徵對象，一般常見的頂樓增建、陽台封閉及自行搭蓋的違章建築等情形，均應設立稅籍課徵房屋稅。該處除加強課稅資料蒐集，運用機關間通報資料查核外，如有必要也會派員至現場勘查，且相關人員均會配帶識別證以資辨識，執行作業期間請民眾協助配合，若造成不便，敬請見諒。

該處呼籲，清查期間如發現房屋有新、增、改建或使用情形變更，依規定應予改課或補徵時，稅捐稽徵處會以公文通知，納稅義務人如對核課內容有疑問，可向該處洽詢，以維護自身權益。